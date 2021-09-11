كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد بدء تلقي طلبات التظلم إلكترونيا، اعتبارا من اليوم، الموافق 11 سبتمبر الجاري، مشددة على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة اتباع كافة التعليمات التي تم الإعلان عنها بشأن التظلمات، لافتة إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، سيعيد فحص أوراق إجابات الامتحانات يدويا.

تعرف على كيفية تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

- الدخول على رابط تظلمات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- تظهر للطالب بياناته كاملة بالاسم ورقم الجلوس.

- تظهر للطالب اللغة الأجنبية الأولى والثانية التي درسها.

- يختار الطالب المادة التي يريد التظلم بشأنها.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة2021 يتم إلكترونيا مقابل سداد مبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة، مشددا على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بإعادة فحص الأوراق، ويستمر تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة2021 يتيح فرصة الاطلاع على ورق الإجابات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، يتيح الفرصة للطلاب الذين يريدون ذلك، وتلبية لرغبة أولياء الأمور، مؤكدا أن إعادة فحص الأوراق يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، مؤكدا أنه سيتم إرسال مواعيد لكل طالب للإطلاع على الأوراق، ويحق للطالب وولي أمر الاطلاع على ورق الإجابات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يحق للطالب تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات الثانوية العامة2021 في جميع المواد الدراسية، لافتا إلى أنه تم إضافة درجات رأفة حتى 10% من الدرجة الكاملة، وكذلك إضافة درجات رأفة حتى 5% من الدرجة الكاملة للطلاب الذين على حافة النجاح، واستفاد من هذه الدرجات 1480 طالب وطالبة.