«التعليم» تكشف تفاصيل لجنة الصحة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تشكيل لجنة الصحة المدرسية بكل مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ كل التعليمات المتخصصة بعمل اللجنة وعدم مخالفتها، لافتة إلى أن الحضور سيكون نظاميا ويتم تفعيل الحضور والغياب.

وأضافت الوزارة في خطاب رسمي لها موجه لمديريات التعليم وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم تشكيل اللجنة من مدير المدرسة، ومجلس أمناء المدرسة، وطبيب المدرسة والزائرة الصحية وهي الأخصائي الاجتماعي، ومسئول الحاسب الآلي بالمدرسة، وشرف التربية البيئية والسكانية بالمدرسة.

«التعليم»: اللجنة تهتم بإعداد وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الصحي للطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة تختص بوضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب، ومتابعة تنفيذها وإعداد السجلات الصحية للطالب والتأكد من توفير جميع التجهيزات الطبية بالمدرسة، والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة للشروط الصحية والمراجعة البيئية والمسحية المستمرة المدرسة.

وتابعت الوزارة، أن لجنة الصحة المدرسية تهتم بإعداد وتنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الصحي والسياسي والسكاني للطلاب والعاملين بالمدرسة، وتعمل على اتخاذ القرار الملائم عند حدوث الأزمات أو الكوارث وانتشار الأوبئة بما يتفق مع توجيهات وتوصيات الجهات المعنية، مشددة على ضرورة رفع تقرير من لجنة الصحة والبيئة بكل مدرسة أسبوعياً إلى المناطق التابعة لها ليتم عرضه ومناقشة أي معوقات وذلك أثناء الاجتماعات الدورية مع الإدارات التعليمية بالمناطق أو الفروع.

وشددت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتفعل اللجنة وممارسة دورها على أكمل وجه، ورفع تقرير شهري مجمع إلى الإدارة العامة لطب الأطفال وطلاب المدارس بما تم أثناء اجتماعات لجنة الصحة.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة تلقي اللقاح وفي حالة رفض الحصول على لقاح كورونا يمنع المعلم من التوقيع في كشوف الحضور والانصراف.