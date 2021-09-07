أبرزها سيجال.. تعرف على السينمات الموجودة في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المصطافين لقضاء إجازة الصيف وذلك هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تمتاز الغردقة بجو رائع ومقومات سياحية هائلة تمتد عبر 40 كيلو مترا على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا وعدد من المتنزهات والشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية والسينما.

4 دور سينما بمدينة الغردقة

تمتلك الغردقة 4 دور سينما أبرزهم سينما سيجال بشارع شيراتون السياحي وسط مدينة الغردقة، بالإضافة إلى 3 دور سينما أخرى هي سينما جراند بشارع الكورنيش داخل مول سيتي سنتر وسط مدينة الغردقة، وسينما سي سينما بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، سينما سنزو الغردقة بمول سينزو جنوب مدينة الغردقة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 50 إلى 100 جنيه.

أماكن فسح وخروجات بالغردقة

تمتلك الغردقة عددا من أماكن الفسح والخروجات، يأتي على رأسها جزيرة الجفتون فهي واحدة من المحميات الطبيعية الأجمل والأشهر على الإطلاق.

مارينا الغردقة السياحي، وتقع بالقرب من شارع شيراتون السياحي وتحوي مارينا يخوت عالمي وعدد من الكافتريات والمطاعم السياحية والبازارات والمولات والبنوك التجارية.

متحف جراند اكواريوم بالغردقة، هو واحد من أفضل 10 الوجهات السياحية في العالم طبقا لتصنيف وموقع تريب أدفايزر ويضم أكثر من 22 حوضا زجاجيا به أسماك البحر الأحمر النادرة وأسماك القرش، بالإضافة إلى غابات وبيت التمساح وأنواع مختلفة ونادرة من الطيور وهياكل عظيمة الحوت.