الصحة: زيادة 47%في إصابات كورونا مع بداية الموجة الرابعة «مؤشر خطر»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع إصابات كورونا خلال الأيام القليلة الماضية والتوقعات بالزيادة مستمرة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك ارتفاعا في أعداد مصابي كورونا بنسبة تصل لـ47% مع بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا «خلوا بالكم.. مؤشر خطر»، مشيرا إلى ضرورة عودة المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.

أهمية تطعيمات لقاح كورونا لتخفيف شدة الأعراض

وتابع المصدر: «التطعيمات أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن التطعيمات بلقاح كورونا تقلل من معدلات الوفاة وتخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة وتخفف الضغط على المنظومة الصحية، مناشدا المواطنين بالإسراع في حجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس».

المنحنى الوبائي في مصر: ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وتابع المصدر قائلا: «الناس خايفه من ايه؟ كلنا أخدنا اللقاح، اللقاح زي أي لقاح، أعراضه الجانبية زي تطعيمات الأطفال»، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تتمثل في ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة أو صداع أو تكسير في العضلات أو تنميل والشعور بالهمدان والتعب وهى أعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين لا أكثر ولا تستدعى الذهاب إلى طبيب».

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية ووصلت إلى 82.1%، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 750 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246075 حالة حتى اليوم.