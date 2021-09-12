«الصحة» تحذر من التبغ والكحوليات: تصيب الإنسان بأمراض مزمنة

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من تدخين التبغ وشرب الكحوليات، وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الأخطار والآثار الجانبية الناجمة عن التبغ والكحول، على المدى القريب والبعيد.

الصحة تطالب المواطنين بالكشف المبكر لتجنب الإصابة بأمراض مزمنة

وأضافت وزارة الصحة في منشورها التوعوي، أنّ تدخين التبغ وشرب الكحوليات، إلى جانب التغذية غير السليمة وقلة النشاط والحركة، من شأنه التسبب في العديد من الأمراض المزمنة، مناشدة المواطنين بالكشف المبكر في الوحدات الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لتجنب الإصابة بأي مرض مزمن.

كما حذّرت الوزارة، المواطنين من المداومة على تناول الوجبات السريعة المجهزة خارج المنزل، موضحة أنّها تسبب العديد من الأمراض، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، كما تهاجم جهاز المناعة وتقلل كفاءة وظائف بعض الجهاز الهضمي.

الصحة تطمح لتحويل المجتمع المصري لمجتمع آمن وصحي

وتحرص وزارة الصحة، في منشوراتها الدورية على فيس بوك، لنصح المواطنين وتوعيتهم بالعديد من الظواهر والسلبيات التي تؤثر على الصحة، للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة توعية المواطنين وتحقيق أهداف الوزارة، لجعل المجتمع المصري مجتمع صحي آمنز

وعدّدت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة التي يداوم عليها كثيرون، وطالبتهم بالتوقف عليها، كما حثّت المواطنين على ممارسة الرياضة لتجديد خلايا الجسم.

الصحة تجدد دعوتها للتسجيل والحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة

وجدّدت وزارة الصحة والسكان، مطالبتها للمواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على طلب لقاح كورونا، كما ناشدتهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع ارتداء الكمامة وغسل اليدين بصورة مستمرة بالماء والصابون، وطالبتهم أيضا بعدم التجمع بصورة كبيرة في الحفلات والمناسبات التي يوجد بها أعداد كبيرة من الحضور.