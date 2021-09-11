وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن مجددا طريقة تسجيل تطعيم لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان طريقة تسجيل تطعيم لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن تسجيل تطعيم لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن جميع اللقاحات فعالة وأمنة ولا داعى للخوف أو التوتر من عملية التطعيم، فالأعراض الجانبية هي أعراض بسيطة وتزول في غضون يومين وهى رد فعل طبيعي للجهاز المناعي في حال دخول أي لقاح له وليس لقاح كورونا فقط.

وزارة الصحة والسكان المصرية.. تسجيل تطعيم لقاح كورونا

ودعت الوزارة مجددا المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، فكلما زاد عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، كلما قل معدلات الوفيات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الصحة: لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس

وأشارت الوزارة، إلى أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي.

ووجهت الوزارة رسالة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، وقالت الوزارة لابد من عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لأن هذه الفئات أكثر إصابة بالفيروس لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وحددت الوزارة الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة الأطفال الأقل من 18 عاما، والسيدات الحوامل وكذلك المرضعات، وقالت سيتم الاعتماد على المناعة الطبيعية لمواجهة الفيروس، لأن التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات التي توفرت لم تختبر على هذه الفئات.