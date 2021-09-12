الصحة توضح طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقعها.

طريقة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- إدخال البيانات المطلوبة من الموقع، وتتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي أو جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة إلى رقم الهاتف المسجل مكونة من 4 أرقام للتحقق، ويقوم المواطن بإدخالها، وبعد ذلك يستكمل البيانات.

- يقوم بتحميل الصورة الشخصية الخاصة به والتاريخ المرضي له إن وجد.

- اختيار مكان التطعيم.

- وتقوم الوزارة بتحديد مكان وموعد التطعيم.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، وعن الأعراض الجانبية، أكدت الوزارة أنها بسيطة، وتزول تلقائيا، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو تنميل في العضلات أو تكسير.

رسوم استخراج شهادات كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن الرسوم 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكداة أن استخراج الشهادات المؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا يكون من خلال 126 مكتبا على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة على أنه لا يمكن الحصول على هذه الشهادات إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا ولا يمكن تزويرها أو غشها.