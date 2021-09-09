بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادات مالية في 30 يونيو من كل عام

زفَ مجلس الوزراء بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين مواطن ممن يتقاضون معاشات شهرية، بإقرار زيادات مالية جديدة أمسِ، بعد الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لـ «قانون التأمينات الاجتماعية» الصادر بالقانون رَقَم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء.

زيادات المعاشات في قانون التأمينات الجديد

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية رَقَم 148 لسنة 2019، نص في المادة «35»، على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% لنسبة الزيادة.

وقال البدوي: «حسب نص القانون إن قيمة الزيادة في المعاش لا تزيد عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء».

30 يونيو موعد زيادة المعاشات سنويا

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد نص على أن يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، مشيرًا إلى أنّ مواد قانون التأمينات المتعلقة بسن المعاش نصت على رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032، ثم رفعه لـ62 عامًا في يوليو 2034، ولـ63 عامًا في يوليو 2036، ولـ64 عامًا في يوليو 2038، وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا في يوليو 2040.

وكان مشروع القرار الذي يستهدف المعاشات قد نص على: «يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رَقَم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها».