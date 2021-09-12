«سي إن إن»: أوروبا تغلق أبوابها في وجه الأمريكيين بسبب كورونا

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه بينما شهد الصيف انفتاح الكثير من أوروبا للسائحين الأمريكيين، ما أتاح لهم فرصة زيارة بلاد مثل إيطاليا وفرنسا، إلا ان نهاية هذا الفصل جلبت قيودًا جديدة، وبدأت أبواب القارة في الإغلاق، وذلك نتيجة توصية الاتحاد الأوروبي بضرورة منع السائحين الأمريكيين من السفر غير الضروري إلى الدول الأعضاء بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

دول أوروبية حدّثت قيود السفر للأمريكيين

وتابع تقرير «سي إن إن»، بأن تلك الأخبار دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تحديث قيود السفر للأمريكيين، بينما حظر البعض دخول المسافرين الأمريكيين تمامًا، ولم يكن مثيرا للدهشة أن التغييرات أثارت ارتباكًا واسع النطاق، خاصة لأولئك الذين يخططون للسفر إلى أوروبا في الأشهر المقبلة.

ولا يزال البعض يستطيع فعل ذلك، فحتى هذه اللحظة لم يقم حتى الآن سوى عدد قليل من الدول بفرض قيود على جميع الوافدين غير الضروريين من الولايات المتحدة، منذ إصدار نصيحة الاتحاد الأوروبي، وكانت بلغاريا والنرويج والسويد هي الوحيدة التي تقيد الوصول بالكامل، في حين أن بلد واحد هي اليونان قد استبعدت فرض قيود جديدة على السفر في المستقبل القريب، إلا أن الأمريكيين خاصة أولئك الذين لم يتم تلقيحهم، من المحتمل أن يواجهوا المزيد من القيود في الأيام والأسابيع القادمة

الاتحاد الأوروبي يسقط الولايات المتحدة من القائمة الآمنة

وأوضح تقرير «سي إن إن»، إسقاط الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من قائمته الآمنة، ونصح الدول الأعضاء فيه بإعادة النظر في السماح للمسافرين الأمريكيين بالدخول دون سبب جوهري، ومع ذلك، فإن نصيحتها غير ملزمة. للأعضاء، حيث لا يوجد ضغط على البلدان لتبني هذا الإجراء ولديهم الحرية في تجاهله إذا اختاروا ذلك، وهذا يعني أنه لا توجد قاعدة شاملة تغطي القارة، وبدلاً من ذلك ، تتمتع كل دولة بحرية اعتماد النصيحة أو تجاهلها وفقًا لقراراتها الخاصة.