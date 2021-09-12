وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بأبراج مثلث ماسبيرو

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، واستعادة دورها التاريخي والثقافي.

الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو

وأوضح وزير الإسكان، أنه جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو، مشيراً في بيان، إلى أن المشروع يتكون من دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي «تجاري» بمسطح 16970 م2، ودور أول «جراج علوي» بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع «إداري» يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا.

مشروعات تطوير العاصمة تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير العاصمة التي جرى ويجري تنفيذها، تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة نحو 900 متر، ويبلغ مسطحها التقريبي نحو 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، وجرى البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.