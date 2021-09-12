حملات مكبرة بمراكز دمياط لمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط برئاسة توكل نعيم، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بمركز الزرقا.

تحرير محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة لمواجهة فيروس كورونا

وقد أسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، والتحفظ على بعض الإشغالات، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات والأسواق وبتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

فيما شن مركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية ولمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تحرير محاضر لـ20 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بفارسكور

وقد أسفرت الحملة عن تغريم 20 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ اجمالي ما تحصل 1000 جنيه وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية اللازمة، وشددت الجملة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وتواصل الإدارات الصحية بمحافظة دمياط تنظيم حملات لتلقيح المواطنين بالمدارس وموظفي المصالح الحكومية فضلا عن تطعيم المواطنين ضمن حملات أسبوعية تشن على مدار كل أسبوع لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح فيروس كورونا.