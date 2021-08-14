توقيع 110 غرامات على شواطئ إسكندرية لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن إجمالي الغرامات الموقعة على مستأجري الشواطئ في مختلف مناطق المدينة الساحلية، منذ إعادة فتحها للتشغيل فى 22 مايو 2021 وحتى الآن، حيث بلغ عددها 110 غرامات، منها 68 غرامة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الحملات الرقابية على شواطئ الإسكندرية

وقال رئيس إدارة المصايف بالإسكندرية، في بيان اليوم السبت، إنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الحملات الرقابية على الشواطئ، علاوة على الرد السريع والفوري والتعامل مع أي شكوى ترد عبر الخطوط المخصصة للشكاوي، مما ساعد في مضاعفة أعداد مرتادي شواطئ الإسكندرية وثقتهم في الخدمات المقدمة لهم.

مصايف الإسكندرية: نسبة الإشغال في الشواطئ العامة 90%

ولفت رئيس الادارة المركزية إلى أن نسبة الإشغال فى الشواطئ العامة بلغت 90% وبعضها وصل إلى نسبة 100% فى كثير من الأوقات، مثل شاطئ جليم والمندرة المجاني وميامي العام، وحققت كل الشواطئ العامة نسبة إشغال 100% فى أيام الجمعة، مشيراً إلى أن الشواطئ المؤجرة تراوحت نسبة الإشغال بها من 75% إلى 90%، ووصل بعضها إلى نسبة إشغال 100% فى أيام الجمعة.

شواطئ الإسكندرية استقبلت 85 جمعية منذ دعوة المحافظ

وأشار «رشاد» إلى أنه منذ الدعوة التي وجهها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للجمعيات الخيرية وجميعيات متحدي الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان، بلغ عدد الجمعيات ومستشفيات الأورام ودور الأيتام التي استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئاً، من أبي قير شرقاً، حتى سيدي كرير غرباً، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة، لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.