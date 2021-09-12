«عمران»: رفع كفاءة الطرق بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة

أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تنفيذ أعمال رصف الطرق «الأسفلت» بالحي الـ28 مشيرا إلى استكمال باقي الأعمال بطرق المدينة تباعا، بالإضافة إلى استكمال أعمال الفرمة للطرق «السن - البردورات» بالحي الـ17

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها لرفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، من أجل ربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.

تفقد المهندس أحمد عمران، أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بحي الأندلس وموقع دار مصر غرب المال والأعمال، ومدخل المدينة الثاني.

كما اطمأن على كافة العاملين في المواقع المختلفة وعلى سير الأعمال بالمشروعات التى تتضمن زراعة النجيلة والنخيل والأشجار المتميزة، وأعمال تنفيذ شبكة ري بنظام التنقيط من مصادر المياه العكرة مع ربط شبكة الري بمحطة المياه المعالجة.

كما كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطبقة السطحية «الأسفلت» بطرق ابني بيتك، موجهاً بالالتزام بكافة المعايير المحددة باستخدام أحدث الماكينات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.