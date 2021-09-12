البورصة المصرية تستهل أولى جلسات الأسبوع بتباين في المؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم على تباين، ففي الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» متساو الأوزان إلى جانب مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 11%

وبدأت الساعات الأولى من جلسة تعاملات البورصة المصرية، اليوم الأحد، بتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة تصل إلى 11% لينخفض إلى نحو 11044 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة.

تراجع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.14%

بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.14% لينخفض إلى مستوى 13421 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.47% لينخفض إلى مستوى 4297 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساو الأوزان صعد بنسبة 0.39% ليرتفع إلى نحو 2816 نقطة، وجاء ذلك في الوقت الذي صعد فيه مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.3% ليرتفع إلى نحو 3806 نقطة.

وأكد البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي على أن سوق الأوراق المالية المصرية استمرت في الاتجاه الصعودي خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي وحتى 3 سبتمبر الجاري، مضيفاً في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأحداث المحلية والعالمية على أن البورصة المصرية شهدت انتعاش ملحوظ على مدار الشهرين الماضيين بداية من يوليو حتى أغسطس الماضي و حقق مؤشر EGX30 عائداً بنسبة 3.35% منذ بداية العام وحتى الآن.

«المركزي» يتوقع التراجع الأسبوع الجاري

وتوقع البنك المركزي المصري أن تواجه السوق المصرية رياحاً معاكسة بداية من الأسبوع الحالي مع بدء تنفيذ وتطبيق الارشادات التنفيذية والإجراءات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية، التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها هذا الأسبوع.