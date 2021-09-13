الأربعاء.. بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لـ 3.8 مليون أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء القادم، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبدأ الصرف يومي الأربعاء والخميس للمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و319 ألفا و505 مواطنين، ويتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، يليه صرف مستفيدي «تكافل»، بدءا من الأسبوع المقبل، لأكثر من 2 مليون و113 ألفًا و418 مواطنًا، كما يتم الصرف لمستفيدى الضمان الاجتماعى البالغ عددهم 373 ألف مواطن.

القباج: حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية لها، أن برنامج «تكافل وكرامة»، ساعد الأسر على إبقاء أطفالها في المدرسة وتقديم الرعاية الصحية لهم، ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة والأرامل، وربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية.

ولفتت إلى أنه تم زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3,7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، مشيرة إلى أن هناك 14,3 مليون فرد مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.

شروط الحصول على «تكافل وكرامة»

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- ألا تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الـ18 عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ألا يمتلك إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ألا يمتلك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

-ألا يمتلك أو يشترك فى مشروعات خاصة «مسجله أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع».

- ألا يكون حاصلا على معاش قطاع خاص أو عام أوحكومى.