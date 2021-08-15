بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3 ملايين و800 ألف مواطن

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون مواطن، حيث يبدأ الصرف اليوم للمستفيدين من برنامج «كرامة» البالغ عددهم أكثر من مليون و304 آلاف و885 مواطنًا، الذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، يليه صرف مستفيدي «تكافل»، بدءا من الثلاثاء المقبل، لأكثر من 2 مليون و114 ألفًا و189مواطنًا.

14 مليونًا و300 ألف مستفيد من الدعم النقدي المشروط

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنه تم زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3,7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، مشيرة إلى أن هناك 14,3 مليون فرد مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.

إجراءات الاشتراك في برنامج «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للتقديم لبرنامج الدعم النقدي المشروط تتمثل فيما يلي:

- يتوجه المتقدم للبرنامج إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم لتقديم المستندات التالية:

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 سنوات إلى 18، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

ـ صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.