قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج «تكافل وكرامة»، الأمر الذي جعل عمليات البحث تزداد حول بوابة استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، خاصة بعد أن أشارت «القباج» إلى توافر بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من البرامج أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بوابة استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي؛ وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

بوابة استعلام تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

1. يمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الرابط من هنــــــا.

2. يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك «كما هو موضح».

3. بعد ذلك يضغط المواطن على كلمة «استعلام».

4. تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن ويستطيع التعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارٍ، تجميد، إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

5. في حال رغبة المواطن التقدم بشكوى:

- يقوم المواطن القائم بالشكوى إدخال الرقم القومي له.

- يتم الضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

6. تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له «ستظهر بشكل تلقائي في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج».

- تحديد نوع الشكوى «من قائمة الاختيارات».

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو أقرب فرد للأسرة.

- رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

7. الضغط على كلمة تسجيل.

8. تظهر أمام المواطن رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

9. يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة «طباعة».