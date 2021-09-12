محافظ أسيوط يوجه بسرعة تخصيص أراضي مشروعات تطوير الريف المصري

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال اجتماع عقده بمكتبه بديوان المحافظة توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصري، ومتابعة موقف الأراضي المخصصة، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات والمتابعات التي يجريها المحافظ للوقوف على مستجدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية ونصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطف عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة.

سرعة إنهاء التراخيص والإجراءات لأراضي مشروعات الريف المصري

وتابع محافظ أسيوط الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومي لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لسرعة توفير الأراضي اللازمة تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بها وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ مسؤولي الأبنية التعليمية وأملاك الدولة بالمحافظة بالنزول الميداني بكافة المواقع المقترحة ورفع الإحداثيات بمعرفة الأجهزة المختصة بالتنسيق بين الوحدات والجهات المنفذة خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس والمجمعات الحكومية، وفقًا لاشتراطات محددة وعرض ما اتخذ من إجراءات، وطلب سرعة الانتهاء من إعداد ملف كامل بالأراضي التي يمكن استغلالها.