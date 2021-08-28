وزيرة الثقافة تصل أسيوط للمشاركة في ختام فعاليات «حياة كريمة»

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، قبل قليل، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التي تزور المحافظة اليوم السبت، لحضور الحفل الختامي للأنشطة الثقافية والفنية لفعاليات مبادرة «حياة كريمة»، التي يقيمها فرع ثقافة أسيوط، في مدرسة «ساحل سليم» الصناعية للبنين، بقرية «المطر»، التابعة لمركز ساحل سليم، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

حضر الاستقبال المخرج الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الثالثة، مشيدةً بالفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها بمركز ساحل سليم على مدار شهر كامل، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدةً على الحراك الثقافي، الذي تشهده المحافظة بمختلف قصور ومكتبات الثقافة بالقرى والمراكز، لنشر الحركة الثقافية، وتنمية المواهب الشابة، وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم، وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط على أهمية دور الثقافة في تطور المجتمع وبناء الانسان والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي، إلى جانب تحسين الذوق العام، والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات.

«سعد»: قطاع الثقافة في مقدمة أولوياتي

كما أشاد محافظ أسيوط بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستهدافها للقرى الاكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن قطاع الثقافة يأتي في مقدمة أولوياته، معلناً دعمه الكامل للنهوض بقصور ومكتبات الثقافة وامتداد أنشطتها لتصل إلى جميع القرى والنجوع، وتنمية النشاط الثقافي والفنون، ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية والتنوع في تلك الأنشطة، بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.