جدارية لدعم مبادرة «حياة كريمة» بحى غرب أسيوط.

نفذ حي غرب أسيوط بالتعاون مع جمعية «وطن واحد»، جدارية بالطريق الدائري بجوار كوبري السادات، وذلك لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير مراكز وقري محافظة أسيوط.

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ودمجهم في كل الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تطوير المجتمع والارتقاء به .

مبادرات لنشر الوعي البيئي والصحي

ودشنت جمعية «وطن واحد» العديد من المبادرات التي شارك في تنفيذها حي غرب في مجال النظافة والتجميل والمساهمة في نشر الوعي البيئى والصحي لدى المواطنين.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز، هي: «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

مواصلة أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع الحى الضيقة

ومن جانب آخر، يواصل حي غرب أسيوط أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بالحي، فضلًا عن متابعة أعمال مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة مساكن ويصا وتوابعها بحي غرب لخدمة 10 آلاف مستفيد بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه منحة مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.