التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادثي تصادم بالقليوبية

صرحت النيابة العامة، بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في حادثي تصادم بمدينتي شبرا الخيمة وقليوب، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس«ميني باص» وتروسيكل، بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، وتوفى على إثره سائق التروسيكل لإصابته بجرح تهتكي بفروة الرأس ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالجانب الأيسر للبطن.

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء سير قائد الأتوبيس الميني باص بالطريق المشار إليه فوجئ بقدوم مركبة الترووسيكل أمامه فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها بالمواجهة مما أدى إلى حدوث إصابة قائدها التى أودت بحياته على الفور.

وفاة سيدة مجهولة في تصادم على دائري قليوب

فيما ورد بلغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووفاة سيدة مجهولة أعلى الطريق الدائري اتجاه الجيزة أمام منطقة أم بيومي دائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «و.ن.ب»، 38 عامًا، مقيم المطرية القاهرة، فوجئ بسيدة مجهولة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطده بها مما تسبب في وفاتها على الفور.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لسيده مجهولة الهوية، في العقد الرابع من العمر، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيتها ولم يتعرف أحد من أهالي المنطقة عليها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حجز 3 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشبرا الخيمة

وفي سياق آخر، أمرت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بحجز 3 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب «رش المياه» في الشارع.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة القسم، ووقوع 3 مصابين على إثرها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول «إسلام.ف.ج»، 30 عامًا، فكهاني، مصاب بجرح طعني بالبطن، وعمه «خليفة.ج.م»، 50 عامًا، فكهاني، مصاب بجرح تهتكي بالرقبة، وجرى نقلهما لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وطرف ثان «عادل.أ.م»، 27 عامًا، فكهاني، مصاب بجروح سطحية بالصدر والبطن والصدر، وجرى نقله لمستشفى النيل.

وبإجراء التحريات تبين حدث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الثاني برش مياه أمام فرش الفاكهة الخاص بالطرف الأول، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالسب والشتم والضرب، وأحدث الثالث إصابة الطرف الأول بسلاح أبيض «سكين»، كانت بحوزته محدثًا إصابته الموضحة بالتقرير الطبي.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة.