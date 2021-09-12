في مديح الفول.. طبيب يكشف فوائد كبرى لإفطار المصريين: نعمة من عند ربنا

الفول المدمس أحد الأكلات الشعبية، والوجبات المثالية التي يمكن توفرها لجميع الطبقات، إذ أنه أحد الأطعمة منخفضة التكاليف، وقد أبدعت المطاعم و الأسر المصرية في أطباق متنوعة من الفول، كما أنه يتميز بعدة فوائد ومكونات غذائية لازمة لبناء جسم الإنسان، ويأتي على رأسها البروتين والحديد، وأيضًا يقي من مرض السكر وجلطات القلب والأنيميا؛ وفقًا لتصريحات الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا.

فوائد الفول.. غني بالبروتين والألياف والحديد

وقال «شعبان» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفول نعمة من عند ربنا، يا رب احفظها من الزوال»، مشيرًا إلى احتوائه على عدة عناصر غذائية منها «غني بالبروتين، والألياف، الحديد، فيتامين بي».

فوائد الفول.. يساعد في الوقاية من مرض السكر

وأكد عميد معهد القلب سابقا، أن الفول مهم للوقاية من مرض السكر، حيث إنه يحتوي على نسبة بروتين نباتي وألياف عالية جدًا.

وأضاف أن الطعام الشعبي لدى المصريين يساعد في نشاط عدة هرمونات منها: «هرمونات الجهاز الهضمي، الإنسولين، و3 هرمونات شبع، وجي إل بي 1، وبي واي واي وهو هرمون مهم لقفل الشهية وهرمون اميلين».

فوائد الفول.. يقي من جلطات القلب وتصلب الشرايين

وأشار «شعبان» إلى أن «الفول» مهم للوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول، الألياف الموجودة في الفول ومضادات الأكسدة تقي من السرطان، وتفيد في الوقاية من وعلاج التهابات الأعصاب، وكذلك الوقاية من وعلاج الأنيميا، مؤكدًا أن وإضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون تزيد من فوائد الفول.

اللوبيا بديل الفول في حالة الحساسية منه

واختتم عميد معهد القلب سابقًا، حديثه قائلًا: «تقول لي بيرفع مستوي (يوريك اسيد) ويسبب نقرس، سأقول لك: قال تعالي: (كلو واشربوا ولا تسرفوا)، ولو تقول لي عندي حساسية منه، سأقول لك حظك بقى، شوف البدائل مثل اللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة».