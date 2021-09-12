مدير تحرير «الوطن»: «حياة كريمة» مفتاح رئيسي لحقوق الإنسان في مصر

تحدث الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ما حدث بالأمس نقطة مضيئة في تاريخ مصر، خاصة وسط المطالبات الدائمة والمستمرة بإظهار حقوق الإنسان في مصر، وصون حقوق الإنسان في مصر، فما حدث بالأمس خطوة كبيرة جدا في هذا الشأن، وكانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة وصريحة حول بناء الجمهورية الجديدة، فبناء الجمهورية الجديدة يجب أن يكون مبنيا على حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن المصري.

الحياة الكريمة حق من حقوق الإنسان

وشدد مدير تحرير جريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، على أن «حياة كريمة» هي المفتاح الرئيسي لحقوق الإنسان بمصر، الذي يشمل التعليم والصحة والطرق والكباري، وبناء مجتمع جديد، فالرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يؤكد أن الحياة الكريمة هي حق من حقوق الإنسان، مشيرا لتأكيد الرئيس الرئيس، وحديثه المستمر حول الزيادة السكانية: «الرئيس جدد هذا العام حديثه عن الزيادة السكانية ودائما مايدق ناقوس الخطر في هذا الملف، وتحدث عن كيفية توفير تعليم جيد لـ23 مليون طالب في السنة».

وأشار الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، لحديث الرئيس بالأمس عن الهجرة غير الشرعية، وعن الطفل صاحب الـ15 عاما الذي هاجر للعيش في إيطاليا، وتساءل عن دور الإعلام ورجال الدين والتثقيف والأهل، موجها التحية للدولة المصرية على اهتمامها بحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان أمر مرتبط بالتعليم والصحة وممارسة الحقوق السياسية.

الانتخابات النيابية والرئاسية نماذج لممارسة الحقوق السياسية

وشدد مدير تحرير جريدة «الوطن»، على أن الفترات الأخيرة شهدت خلالها مصر انتخابات رئاسية وانتخابات المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ، وكلها نماذج لممارسة الحقوق السياسية واختيار الناخبين لمن يرونه الأصلح دون توجيه أو انحياز، مشيرا لحديث الرئيس حول انحيازه للمرأة، حينما قال إنه ليس منحازا للمرأة، ولكنه يحاول إعادة حقوقها المهدرة من نحو 80 أو 90 سنة، بالإضافة لحديث الرئيس عن حرية المعتقد والديانة، وعن ما حدث في 2011، وكان من الممكن أن يكون شهادة وفاة للدولة المصرية.