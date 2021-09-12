«الأمم المتحدة الإنمائي» يهنئ مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

هنأ الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على «تويتر»، مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معلنا استعداداه لمشاركة مصر في تنفيذ الاستراتيجية في تغريدة مضمونها: «تهانينا للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر، على استعداد للمشاركة مع حكومة مصر في تنفيذ الاستراتيجية»، وأعاد الحساب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على «تويتر» نشر تغريدة للمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التي تضمنت: «ألف مبروك اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان».

الرئيس السيسي: سعادتي بالغة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وعبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الرئيس السيسي: «لقد كانت سعادتي بالغة بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية».

خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة

وتابع رئيس الجمهورية: «إنَّها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات. شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم».

استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.