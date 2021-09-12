استغاثوا بالطوارئ.. وكيل صحة مطروح ينقذ سيدة وجنينها من الموت (صور)

تمكن الدكتور محمد على، وكيل وزارة الصحة بمطروح، من إنقاذ سيدة حامل وجنينها من الموت في مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية التخصصي بمدينة مرسى مطروح، بعد أن ساءت حالتها، واستجاب لها عقب وصول إشارة من الطوارئ باستغاثة السيدة، ليلبى النداء وينتقل فجر، اليوم الأحد، إلى المستشفى ويتابع حالتها بنفسه، في رد فعل سريع وإيجابي من وكيل وزارة الصحة.

وكيل صحة مطروح يتابع حالة السيدة والجنين بنفسه فجرا

وفوجئت مستشفى النساء والتوليد بمطروح بوصول وكيل وزارة الصحة بمطروح فجر اليوم لمتابعة حالة مرضية لسيدة حامل تعانى حالة سيئة، بعد تلقيه إخطارا من قسم الطوارئ بوصول سيدة حامل تعانى من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والحالة العامة سيئة.

وكيل صحة مطروح يوجه بمتابعة السيدة وجنينها تحت الملاحظة

وزار وكيل وزارة الصحة مستشفى النساء يرافقه الدكتور مبروك سالم، مدير عام المستشفيات، وأحمد عبد الخالق، رئيس لجنة العاملين بالصحة، ووجه بسرعة اتخاذ اللازم للسيدة وإجراء مسحة فورية للتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعقب إجراء المسحة تبين أنها سلبية وأنها غير مصابة بالوباء.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية لتوفير الرعاية الصحية لها وإنقاذ حياتها وجنينها، ووضعها تحت الملاحظة الطبية ومتابعة حالتها لحظة بلحظة، من الفريق الطبي ورفع تقرير شامل بحالتها، وتوفير العلاج اللازم لها بالمجان وعلى نفقة الدولة، حتى تماثلها للشفاء والولادة ووضع مولودها.