بدء محاكمة شابين قتلا صديقهما وأخفيا جثته بصحراء الغردقة

بدأت محكمة جنايات سفاجا، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة شابين بتهمة قتل صديقهما عمدا وإخفاء جثته بصحراء الغردقة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، برئاسة المقدم عصام عتيق، رئيس المباحث، ومعاونة الرائد مصطفى حلمي، من إلقاء القبض على الشابين وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تقديمهما للمحاكمة.

تفاصيل مقتل طالب الغردقة على يد صديقيه

تعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا من والد الضحية يفيد باختفاء ابنه مصطفى عبده، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، 18 عاما، لتبدأ مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام العتيق رئيس المباحث الجنائية، وبمعاونة مصطفى حلمي، رئيس مباحث القسم خطة البحث، تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر.

العثور على الشاب المختفي مقتولا ومدفونا بمنطقة جبلية

وعثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة على جثة مجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة، وتوصلت تحريات المباحث إلى تحديد هوية الجثة المجهولة، حيث تبين أنها للشاب الذي أبلغ والده بفقده.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان العثور على الجثة، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وقررت نيابة الغردقة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، وتبين أن سبب الوفاة الضرب والخنق، وتم إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليم الجثة لأسرة المجني عليه التي قامت بدفنه.

المتهم وصديقه قتلا المجني عليه لخلافات مالية

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم من أصدقاء المجني عليه «ع. هاشم»، و«م. منصور»، حيث اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهم، فاستدرجاه إلى منطقة جبلية وأجهزا عليه ثم استوليا على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية، وتركا الجثة في منطقة جبلية.