جنايات سفاجا تقضي بإعدام 10 متهمين بينهم 8 أجانب في تهريب 2 طن هيروين

قضت محكمة جنايات سفاجا ، اليوم الأحد، بإعدام 10 متهمين في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، ومن بين المتهمين 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين.

وأحالت محكمة جنايات سفاجا، أوراق 10 متهمين، بينهم 2 مصريين، و8 أجانب لفضيلة المفتي؛ للاطلاع على أوراقهم، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود الواقعة قبل عامين عندما استهدفت الأجهزة الأمنية سفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت من رصد وتحديد عناصر تشكيل عصابي من مصريين وأجانب يعتزمون جلب كميات كبيرة من الهيروين وتهريبها للبلاد، وهم 2 مصريين محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، و7 آخرين 6 منهم يحملون جنسية باكستان وآخر إيراني.

2 مليار جنيه قيمة الهيروين

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على السفينة في عرض البحر وضبطها وطاقمها وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 2 طن هيروين للبلاد قيمتها 2 مليار جنيه مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

المضبوطات تتجاوز 2 طن هيروين

وتضمنت المضبوطات 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام بلغت زنتها كلها 2 طن و147 كيلو جراما، و99 لفافة لمخدر الآيس الخام، زنتها كلها 99 كيلو جراما، ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارا أمريكيا، و4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار جنيه.