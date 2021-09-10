مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق «قنا - سفاجا»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 70 طريق «قنا - سفاجا».

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا- سفاجا».

وأسفر الحادث عن مصرع «عادل أرنوب كامل»، 56 عامًا، وإصابة «جومانة عادل أرنوب كامل، 14 عاما، وكامل عادل كامل، 56 عامًا، وماجد البصير كسبان، 43 عاما، ونجلاء جرجس يس، 42 عاما».

وتبين أن المتوفي والمصابين من أسرة واحدة، وأثناء عودتهم من سفاجا بعد قضائهم إجازة المصيف، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أدى إلى إنقلابها.

وانتقلت قوة أمنية وفريق من مرور قنا إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار الحادث، وإعداد تقرير للنيابة العامة، ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق.