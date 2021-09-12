رئيس الأركان يلتقي قائد «المركزية الأمريكية» ويتفقد قوات النجم الساطع

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، الذي تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرضا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد في كافة التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة، وأكد الفريق محمد فريد، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يومياً، وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة، لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وبالإمكانات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القــتالـية والتخصصية.

أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب، الذي نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي جرى تنفيذها.