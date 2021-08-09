رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «بدوي 2021»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكي بجنود «بدوي 2021»، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة ‏الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالًٍ، فضلا عن المهارة ‏في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة، والقدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، ‏والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.‏

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة، والفريق أول ‏‎محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ‏لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء في المهام التدريبية أو القتالية التي يكلفون بها، للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة ‏الأمنية بشمال سيناء.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الأداء المميز للعناصر المشاركة في المشروع‏، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات لأعلى ‏مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما وجّه التحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورا ‏متميزا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.

وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في المشروع، أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات ‏المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار ‏السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.