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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «بدوي 2021»

كتب:

شريف سليمان
11:51 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
مناورة بدوي 2021

مناورة بدوي 2021

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكي بجنود «بدوي 2021»، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة ‏الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالًٍ، فضلا عن المهارة ‏في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة، والقدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، ‏والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.‏ 

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة، والفريق أول ‏‎محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ‏لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء في المهام التدريبية أو القتالية التي يكلفون بها، للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة ‏الأمنية بشمال سيناء.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الأداء المميز للعناصر المشاركة في المشروع‏، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات لأعلى ‏مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما وجّه التحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورا ‏متميزا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.

وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في المشروع، أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات ‏المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار ‏السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

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