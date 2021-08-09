رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «بدوي 2021»
كتب:
شريف سليمان
11:51 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
مناورة بدوي 2021
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «بدوي 2021»، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالًٍ، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، والقدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.
ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء في المهام التدريبية أو القتالية التي يكلفون بها، للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية بشمال سيناء.
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الأداء المميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما وجّه التحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورا متميزا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.
وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في المشروع، أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.