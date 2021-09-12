سيول عارمة وغبار كثيف.. طقس سيئ بالمدينة المنورة ومكة المكرمة (فيديو)
كتب:
ثروت منصور
12:47 م | الأحد 12 سبتمبر 2021
مكة المكرمة
نشرت وسائل الإعلام ونشطاء في السعودية مقاطع فيديو لحالة الطقس السيئ التي ضربت مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيت تعرضت المدينة المقدسة لموجة من عدم الاستقرار الجوي.
موجة غبار تشهدها #مكة_المكرمة الآن— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 11, 2021
عبر:
@loey_20k pic.twitter.com/QeR4Wfw87L
تساقط غزير للأمطار
وأظهرت مقاطع الفيديو السيول التي اجتاحت شمال شرق مكة المكرمة كما تعرضت المدينة المقدسة الى موجة غبار كثيفة وشهدت تساقط غزير للأمطار.
سيول الاكحل الان من امطار امس pic.twitter.com/4rGZb6h0f4— برق المدينة (@altarjami10) September 11, 2021
أظهرت صور الخرائط التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية، تحرك كميات من السحب الركامية الرعدية نحو مدينة مكة المكرمة قادمة من الشرق، يتخللها زخات من الأمطار متفاوتة الشدة.
تحرك سحب ركامية رعدية نحو مكة المكرمة قادمة من الشرق
سيول هادرة شمال شرق #مكة اليوم— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 11, 2021
عبر:@ksa201326 pic.twitter.com/511Hpt5qg1
وحذرت السلطات السعودية، من الأمطار الرعدية على مدينة مكة والمشاعر المُقدسة ولا يُستبعد أن تترافق بزخات من البرد.
السيل يحذف بالحجر قدامة البهيتة شمال شرق مكة pic.twitter.com/8848U2nU6v— عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) September 11, 2021
وأظهرت مقاطع الفيديو أودية مركز الأكحل وقد أفاضت بالمياه وتدفقت بشدة بعد الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة والتي شملت عددًا من المدن والقرى الاخرى.
كما بينت مقاطع فيديو تدفق المياه من وادي خضرة وغيره من أودية الأكحل، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار على المرتفعات.
وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد، أصدر يوم الجمعة، تحذيراً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة مشيراً الى أنها تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة العيص، مؤكّدة أنَّ الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.