«جامع» تتوجه للإمارات لمتابعة استعدادات جناح مصر بـ«إكسبو دبي 2020»

تتوجه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات «إكسبو دبي 2020»، بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الداخلية بالجناح وذلك قبل ايام من الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الدولي الفريد والمقرر في 30 سبتمبر الجاري.

مباحثات مع كبار المسؤولين والشركات الإماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك

ومن المقرر أن تجري الوزيرة خلال زيارتها لدبي، لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي ومدير معرض «دبي 2020»، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، كما ستتلتقي الوزيرة مع عدد من الشركات الإماراتية المهتمة بالاستثمار في السوق المصرية.

ويرافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

المعرض يستمر لمدة 6 أشهر

جدير بالذكر أن معرض إكسبو، ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو محفل طويل الأجل مقره هذه الدورة في دولة الإمارات، حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر، ويجتذب زوارا من أكثر من 173 دولة حول العالم، حيث ستكون مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لإطلاع العالم على مدار نصف عام بلا انقطاع على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ للدولة والإنسان على حد سواء، وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير.