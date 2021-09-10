كلية التجارة جامعة القاهرة.. الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق

كشفت كلية التجارة جامعة القاهرة عن الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، وأوضحت إدارة الكلية أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2022/2021، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام باستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية التجارة جامعة القاهرة، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالكلية لطلاب الشعبة العلمية 296 درجة في تنسيق المرحلة الثانية، والحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة الأدبية هو 298 درجة، مؤكدة أن الكلية بها العديد من البرامج المميزة التي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية التجارة جامعة القاهرة

- شهادة الثانوية العامة 2021.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي فقط.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- عدد 6 صور شخصية.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور فقط.

شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة جامعة القاهرة 2021

- طلب الالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية مستوفى وموقع من الطالب.

- إيصال سداد فوري بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 400 جنيه غير قابلة للاسترداد في حالة عدم القبول.

شروط الالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة 2021

- طلب الالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية مستوفى وموقع من الطالب.

- إيصال سداد فوري بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 400 جنيه.

شروط الالتحاق ببرنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة 2021

- طلب الالتحاق ببرنامج جورجيا مستوفى وموقع من الطالب.

- إيصال سداد فوري بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 800 جنيه.

وأكدت الكلية أنه يمكن للطالب التقدم لأكثر من برنامج خاص في نفس الوقت، موضحة أنه تجري المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة وفقاً للمجموع الاعتباري في الثانوية العامة بالإضافة إلى المجموع في اللغة الإنجليزية.