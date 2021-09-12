«الإسكندرية الأزهرية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة وذلك بصفة ندب مؤقتة.

وتمثلت الوظائف المطلوبة في التالي:

- 4 موجهين شؤون قرآن كريم.

– موجه مكتبات بإدارة المنتزه.

– موجهان اثنان لغة فرنسية.

- شيخ معهد بنين جمال زين الدين الإعدادي.

– شيخ معهد الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائي.

وهذه الوظائف تُشغل ندبًا داخليًا وبصفة مؤقتة، ولحين شغلها بصفة رسمية.

شروط شغل الوظيفة بالأزهر في الإسكندرية

1 - أن يكون المتقدم حاصلًا علي مؤهل عال مناسب.

2- أن يكون المتقدم شاغلًا لإحدي وظائف التعليم وحسب بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وعلى درجة معلم أول ( أ ).

3 - أن يكون حاصلًا علي تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم.

4– عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي.

5 - ألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية جزاء بالأبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية

كما يشترط في المتقدم لوظيفة موجه شؤون قرآن كريم بالإضافة إلى الشروط السابقة عدة شروط أخرى، هي:

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي (الكليات الأزهرية علوم دينية أو عربية ) أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي .

2- أن يكون المتقدم حافظًا لكتاب الله حفظًا وتجويدًا.

ويُقدم الطلب إلى إدارة التنسيق اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة عشرة أيام، مع إرفاق بيان حالة معتمد وصورة معتمدة من آخر تقريرين أداء ولمن لديه شهادات خاصة بالحاسب الآلي (ICDL)، أو أي شهادات أخرى (ماجستير / دكتوراه) أن يرفق صورة منها.