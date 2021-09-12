وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021.. مناطق توزيع التخصصات

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، 8 مناطق لتوزيع التخصصات المطلوبة، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021 للتعيين بوظائف الشركة لـ117 مهندس كهرباء حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020، و15 مهندس اتصالات حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020، و158 فني تشغيل حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020، خريجي دبلوم صنايع نظام ثلاث وخمس سنوات، إضافة إلى خريجي المعهد الفني للمساحة.

8 قطاعات لتوزيع التخصصات المطلوبة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

وجاءت المناطق المطلوب التعيين فيها للوظائف المطلوبة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021، لسد حاجة العمل ولمواكبة أعمال التطوير والتوسعات كالتالي:

المنطقة الأولى لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بالتشغيل بقطاعات التشغيل بنظام الورادي بالمركز القومي للتحكم بالطاقة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة، للوظائف التالية:

- 25 مهندس كهرباء قوي

- 5 مهندسين اتصالات

المنطقة الثانية لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء القاهرة للمقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة للوظائف التالية:

- 20 مهندس كهرباء قوي

- 50 فني تشغيل

المنطقة الثالثة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، موزعين كالتالي:

- 5 مهندسين كهرباء قوي من محافظة مطروح

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة الإسكندرية

- 6 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة البحيرة

- 20 فني كهرباء من المقيمين بمحافظه الإسكندرية

- 10 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة البحيرة

المنطقة الرابعة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء القناة موزعين كالتالي:

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة شمال سيناء

- 8 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة شمال سيناء

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء

- 6 فنيين كهرباء للمقيمين بمحافظة جنوب سيناء

- 2 مهندس مدني بمدة خبرة 5 سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بتلك المدن

- 2 فني مساحة بمدة خبرة 5 سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بمدينة الغردقة

- 2 فني مساحة «دبلوم فني مساحة» من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بتلك المدن.

المنطقة الخامسة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء الدلتا موزعين كالتالي:

- 4 مهندسين كهرباء اتصالات من المقيمين بمدينة المنصورة

- 5 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمدينة المنصورة

- 3 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمدينة دمياط

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة كفر الشيخ

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمدينة المنصورة

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمدينة دمياط

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة الغربية

المنطقة السادسة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء مصر العليا «أسوان - قنا - الأقصر»، موزعين كالتالي:

- 24 فني -18 مهندس كهرباء - 2 مهندس اتصالات

المنطقة السابعة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء مصر الوسطى «الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط - الوادي الجديد»

المنطقة الثامنة لوظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

8 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة القاهرة والجيزة للعمل بالتشغيل بأي من المواقع بالقاهرة والجيزة.