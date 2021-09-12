«المالية»: تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة.. وتسليم 300 ميكروباص

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأوضح وزير المالية، في بيان صحفي، أنَّ هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلى من خلال خلق طلب متزايد عليها، مضيفا «أننا نمضي بخطى متسارعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة».

115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

ولفت وزير المالية، إلى أنَّ الخزانة العامة للدولة تحملت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 5 آلاف 180 سيارة جديدة تم تسليمها لأصحابها منها 5آلاف و50 سيارة ملاكى وتاكسى 180 سيارة ميكروباص، ومن المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف معيط، أنَّ هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.

إجمالي الطلبات الصحيحة بلغت 31500 طلب

من جهته، قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إنَّ إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 31 ألفًا و500 طلب، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضى، منها 5213 سيارة ملاكي و128 تاكسي و169 سيارة ميكروباص.