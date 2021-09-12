وزيرة التضامن: 2021 لن يمر دون ميكنة جميع خدماتنا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المجتمع المدني يلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة، ويساهم في تعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية، والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، فضلا عن أنّه شريك في التنمية.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، أنّ المجتمع المدني شريك أساسي في نهضة الوطن، قائلة: «نريد أثرا حقيقيا على حياة الناس والتنمية، تساهم فيه قوى المجتمع المختلفة وتتحقق من استدامتها، وتجمع بين نظم التنمية المجتمعية والمؤسسية».

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول لمجتمع يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة، ونتعهد مع المجتمع المدني بتطوير الميكنة، لافتة إلى أنّ توفيق الأوضاع يتم في القاهرة الكبرى بصورة أكبر.

وناشدت القباج، الجمعيات الكبرى بمد يد العون للصغرى، حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الأداء وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي، لافتة إلى ميكنة 45 من الوحدات الاجتماعية، كما أكدت أنّ 2021 لن يمر دون ميكنة جميع الخدمات، حيث تسعى وزارة التضامن لتوفير بيئة تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ الرئيس السيسي حريص على المال العام، وعلى أن تكون مؤسسات الدولة قوية، ومن الآن فصاعدا، الفرصة متاحة أمام الجمعيات الأهلية لفتح آفاق التواصل مع المجتمع المدني.