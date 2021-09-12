«مقدما الشكر للمزارعين».. وزير الزراعة: الموالح المصرية الأولى عالميا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة، ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي، ومشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث الذي يوفر المياه والأسمدة والطاقة.

أضاف أن تنظيم معرض صحارى الزراعي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الزراعة والعالم بشكل عام عقب أزمة كورونا وذلك لما يتسم به القطاع من مرونة.

القطاع الزراعي يستوعب 25% من العمالة

أوضح في مؤتمر صحفي على هامش افتتاحه لمعرض صحاري أن القطاع الزراعي تشاركي ومترابط بالقطاعات الأخرى، حيث أنه يستوعب 25% من العمالة ويشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي، لذلك فإن كل الدول تهتم بالزراعة.

أشار إلى أنه لمس اهتماما كبيرا بمشروعات التحول من الري بالغمر للري الحديث وهو الأمر الذي تشجعه الدولة من خلال البنوك الوطنية خاصة وأنه أصبح ضرورة ملحة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التوسع الأفقي في الدلتا الجديدة ومشروعات المليون ونصف فدان.

أشار إلى جهود الدولة المصرية في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، للتوسع في المشروعات الزراعية والإنتاج الزراعي والداجني بهدف تحسين الدخل ومن بين تلك المشروعات مراكز مراكز تجميع الألبان، ومشروع قرض البتلو، كما يتم حاليا إنشاء مراكز الخدمات المتكاملة.

صادراتنا الزراعية في الصدارة بشهادات عالمية

لفت الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة، وهو ما أظهره تقرير وزارة الزراعة الإسبانية الصادر أمس، التي أكدت تفوق الصادرات الزراعية المصرية عالميا، وبالتحديد الموالح المصرية التي احتلت المرتبة الأولى عالميا، كما أنه تم فتح ما يقرب من 350 سوق عالمي.

شكر الوزير المزارعين على جهودهم لتوفير السلع للمصريين خاصة خلال أزمة كورونا، ففي الوقت الذي يعاني العالم من توفير السلع الزراعية لم تنقص سلعة في الأسواق المصرية.