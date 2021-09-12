التضامن: حل الجمعيات التي لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إنّ الجمعيات التي لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا قبل يناير 2022، سيتم حلها من خلال القضاء الإداري، وسيُرفع أمرها للقضاء.

وأضاف عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، إنّ قانون تنظيم العمل الأهلي أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، وتتمثل أبرز ملامح القانون في تحرير العمل الأهلي، من خلال الإشهار الالكتروني، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة بالعالم.

المنظومة الجديدة توفر حصرا لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، أنّ المنظومة توفر حصرا لكل جهود العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلا عن التحول الرقمي والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلي في مصر.

ولفت إلى أنّه جار مراجعة جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مشيرا إلى أنّه لأول مرة يصبح لدينا موقعا إلكترونيا لتنظيم العمل الأهلي وإشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في دقائق معدودة، تتراوح بين 15 لـ35 دقيقة، إضافة إلى توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة، منها 14 محددة بإطار زمني معين.