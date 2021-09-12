التضامن: تعريف الجمعيات الأهلية بـ14 رقما لأول مرة في مصر

قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الاهلي، إنّ الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمؤسسات العمل الأهلي تشمل المعلومات الخاصة بها من أنشطة وبرامج ومشروعات، وجار العمل على التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأكد لاشين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، أنّ هناك 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تقدمت في المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاعها، ولأول مرة سيتم تعريف الجمعيات الأهلية بـ14 رقما.

ولفت إلى أنّ قانون تنظيم العمل الأهلي، سعى لتحرير العمل الأهلي وتأسيس الجمعيات بالإخطار، والعمل على ضمان تحقيق الشراكة المتوازنة، وتوفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل معها، وتوفير لائحة النظام الأساسي إلكترونيا، فضلا عن إعطاء رقم موحد لكل جمعية أو اتحاد أو مؤسسة للتعامل إداريا وفنيا وماليا.