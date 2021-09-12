تفاصيل عزاء الحاج محمود العربي.. في مصنع قليوب بسبب كورونا

أعلنت أسرة الراحل الحاج محمود العربي الشهير بـ «شهبندر التجار»، ورجل الخير والاقتصاد والتنمية، والذي رحل عن دنيانا مساء الخميس الماضي، أنه تقرر إقامة العزاء الرسمي له في منطقة مصنع مجموعة العربي الجديد بقليوب على الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية.

وشُيعت جنازة «العربي» في مشهد مهيب أول أمس الجمعة في مسقط رأسه بقرية «أبورقبة» بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وآلاف من محبيه وأبناء قريته.

وكان مقررا إجراء مراسم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب نظراً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات في إطار مواجهة الوباء.

تفاصيل عزاء الحاج محمود العربي بعد تغيير المكان

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي شهبندر التجار ومؤسس «العربي جروب»، لعدم التزاحم، وجاء في البيان «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي.. وللإطلاع علي اللوكيشن الخاص بالمكان من هنـــــــــــا».

وذكرت الأسرة في البيان، أن عزاء السيدات عمارة العربي مصر الجديدة 9 ش الفيوم بجوار نفق الثورة، مشيرة إلى أنه للاطلاع علي اللوكيشن من هنــــــــــــــا.

تفاصيل وفاة وجنازة شهبندر التجار محمود العربي

وشهدت قرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية تشييع جثمان الراحل محمود العربي شهبندر التجار ورئيس مجموعة «العربي جروب» ومؤسسها في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل تقدمهم محافظ المنوفية.

وكانت المجموعة أعلنت وفاة محمود العربي، الخميس الماضي، وشُيِّعت جنازته بعد صلاة الجمعة أمس بمسجد العربي في قرية أبو رقبة بمركز أشمون في المنوفية، وذلك خلال بيان رسمي للمجموعة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك أعلنت خلاله تحديد موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.