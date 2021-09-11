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محمود مسلم

عزاء محمود العربي غدا بعد صلاة المغرب

كتب:

شريف سليمان
10:40 م | السبت 11 سبتمبر 2021
رجل الأعمال محمود العربي

رجل الأعمال محمود العربي

أكدت مجموعة العربي، أن عزاء رجل الأعمال محمود العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة، سيقام غدا الأحد بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال في مصنع العربي بقليوب «الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي»، بينما عزاء السيدات في عمارة العربي مصر الجديدة - 9 ش الفيوم - بجوار نفق الثورة. 

وجاء في بيان رسمي نشرته «العربي جروب»، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾».

وكانت المجموعة أعلنت وفاة محمود العربي، الخميس الماضي، وشُيِّعت جنازته بعد صلاة الجمعة، بمسجد «العربي» في قرية «أبو رقبة» بمركز أشمون في المنوفية، وذلك خلال بيان رسمي للمجموعة عبر صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك»، أعلنت خلاله تحديد موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

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