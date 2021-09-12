إنجاز عالمي.. سلة الزمالك أول فريق مصري يشارك في مونديال الأندية

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، ليمثل قارة أفريقيا في المونديال، خلال النسخة المقبلة من البطولة.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك، بطل أفريقيا، المتوج باللقب الإفريقي BAL، ممثلًا عن قارة أفريقيا في بطولة يشارك بها 4 أندية بالنسخة الأولى من المسابقة.

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