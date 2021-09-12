عودة الحركة للطريق الزراعي بعد رفع آثار حادث تصادم بمدخل مدينة بنها

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية، برئاسة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، في إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة إسكندرية الزراعي في مدخل مدينة بنها، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أدى لانقلاب سيارة نقل محملة بالبضائع في عرض الطريق، وتسبب ذلك في تكدس مروري بالمنطقة حتي رُفعت آثار الحادث وتجنيب السيارتين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لمعاينة الحادث وتحديد ملابساته وظروفه، وتقدير الخسائر، وطلبت تحريات المباحث حيث لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

تفاصيل تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق الإسكندرية الزراعي

كان طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي شهد تكدسا مروريا في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة إلى بنها، إثر اصطدام سيارتين نقل وميكروباص فى مدخل مدينة بنها، ما أدى إلى انقلاب سيارة نقل كانت محملة بالبضائع فى وسط الطريق، وجرى رفع آثار الحادث ولم تقع أي إصابات بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد وقوع حادث تصادم وتكدس مرورى على الطريق الزراعي السريع.

فتح طريق الإسكندرية الزراعي بعد رفع آثار حادث بنها

وانتقلت قوات الأمن وتبين أن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارتي نقل وميكروباص فى مدخل مدينة بنها في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة، فيما انقلبت سيارة النقل وكانت محملة بالبضائع فى وسط الطريق، ورُفعت آثار الحادث وفُتح الطريق أمام السيارات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.