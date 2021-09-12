«الوزراء» يكشف أثر تطوير الطرق: زحام القاهرة كلفنا 8 مليارات دولار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرين إنفوجرافيك يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة، نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتي بدأت تؤتي ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.

وأوضح المركز في بيان عنه، انخفاض نسبة الزحام المروري في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، وفي ساعات الذروة، انخفض الزحام بنحو 6% بين العامين.

وبيّن المركز، أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا/ 30 دقيقة، عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ إذ رصدت تكلفة الزحام المروري في القاهرة الكبرى، والتي قدّرت بـ8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.