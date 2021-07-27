أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة مركز المعلومات، موضحة أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد النتيجة وتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الامتحانات في جميع التخصصات التي تشمل «التعليم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي»، مؤكدة أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس واختيار التخصص ثم الضغط على «بحث» للحصول على النتيجة، مشيرة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عقد ورقياً في المدارس الحكومية في لجان طبقت كل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن بوابة مركز المعلومات تقدم نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث تمكن الطلاب من معرفة الدرجات التي حصلوها عليها في جميع المواد الدراسية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 776020 سواء نظام خمس سنوات أو نظام ثلاث سنوات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أنه جرى الإعلان عن نسب النجاح في جميع التخصصات العلمية.

«مجاهد»: بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للحصول على الدرجات

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تتيح للطلاب معرفة النتيجة والتي جرى إعلانها من قبل وزير التربية والتعليم، لافتاً إلى أن نسبة النجاح في التعليم الفني الثانوي التجاري بلغت 72.40%، و88.38% للتعليم الفني الثانوي الفندقي، و53.72% للتعليم الفني الثانوي الزراعي، مشيراً إلى أن نسبة نجاح طلاب مدارس التكنوولجيا التطبيقية بلغت 89.97%.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أن بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خصصتها وزارة التربية والتعليم في إطار حرصها على التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات التعليمية حتى تسهل على الطلاب الحصول على النتائج، مشيراً إلى أنه سيتم بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية اعتباراً من يوم السبت 14 أغسطس المقبل، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني 212391 طالباً وطالبة.