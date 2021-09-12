مفاجأة.. ترخيص 54 سيارة كهربائية خلال شهر أغسطس الماضي

بعد إعلان الحكومة عن أسعار تعريفة شحن السيارة الكهربائية، خلال الفترة الماضية، انتشرت علامات تجارية خاصة ببيع هذه الفئة من السيارات، في السوق المصري، من خلال إعلان بعض الموزعين.

54 سيارة كهربائية

وعلمت «الوطن»، أنه رخصت عددا من السيارات الكهربائية خلال شهر أغسطس الماضي 2021، ووصل عددها حتى الآن إلى 54 في جميع المحافظات، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

سيارات الغاز الطبيعي

وجاء في بيانات إدارات المرور، أن السيارات الكهربائية المرخصة بوحدات المرور، وفقا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ إذ بلغ عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعي ما يقرب من 25 سيارة.

سيارات البنزين والغاز

وفي الوقت ذاته، سجلت عدد السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل وقود البنزين نحو 323 ألفًا و394، فيما بلغ عدد العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج بنزين/ غاز طبيعي ما يقرب من 8 آلاف و523 بمختلف وحدات المرور، خلال الشهر الماضي.

بينما سجلت بيانات إدارات المرور عدد السيارات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار»، نحو 103 ألفًا و249، مقابل 7 من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج السولار/ الغاز طبيعي، وهي سيارات النقل والميكروباص.

تعريفة السيارة الكهربائية

يذكر أن الحكومة وافقت في الفترة الماضية، على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، 121 قرشا للكيلو وات/ ساعة، وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات/ ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، و275 قرشا للكيلو وات/ ساعة للمحطات فائقة السرعة بقدرة 50 كيلو وات>

شركة النصر تستورد 13 سيارة «e70»

كانت شركة النصر للسيارات أعلنت عن استيراد 13 سيارة «e70»، من شركة دونج فينج الصينية، التي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية؛ للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي ستطرح في السوق.

وجاء في بيان رسمي، أنه ستجرب 9 سيارات وتسلم للسائقين على تطبيق أوبر، الذين جرى تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية، على استخدام وشحن السيارات الكهربائية.