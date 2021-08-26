«لجنة السيارة الكهربائية»: تأسيس 1350 محطة شحن بنسبة 40% من المستهدف

قال محمود عبد الحميد، عضو للجنة التنفيذية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية، بتكليف من رئيس الوزراء، أن اللجنة نفذت ما يقارب 40% من مستهدفات إنشاء محطات الشحن الكهربائية حتى الآن.

3000 محطة شحن مستهدفة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم تأسيس 1350 محطة شحن حتى الآن من إجمالي مستهدف يصل إلى 3000 محطة شحن كهربائي، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه، تم في زمن قياسي، ففي أقل من شهرين تم تأسيس 40% من إجمالي العدد المستهدف، متوقعا أن تصل عدد محطات الشحن المنفذة حتى نهاية سبتمبر المقبل إلى نحو 2700 محطة شحن في الأربع محافظات المرتقب تسيير السيارة الكهربائية فيها بشكل مبدئي، وهي: محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، مضيفا أن هناك مشاورات تدور حاليا لاستغلال عدد من ساحات الانتظار كمراكز للشحن الكهربائي لمركبات التاكسي التي ستسير بالكهرباء بعد قيام اللجنة بزيارة ميدانية على أرض الواقع.

وحول مقدار الوفر المحقق أكد «عبد الحميد» أن استخدام السيارة الكهربائية، أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز أو البنزين، موضحا أن الوفر المحقق بين تكلفة الشحن الكهربائي ووقود المركبات التقليدية يقل بنسبة 50 في المئة تقريباً عن الغاز.

80 جنيها لتسييرها 400 كيلو

وأشار عبد الحميد، إلى أن تكلفة الشحنة الكهربائية لـ400 كيلو تساوي من 80 إلى 90 جنيها في المقابل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالغاز تصل التكلفة إلى 150 جنيها، بينما تصل تكلفة السير لمسافة 400 كيلو بسيارة تعمل بالبنزين تتخطى تكلفة حدود الـ300 جنيه تقريبا.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت في وقت سابق عن حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية ومن بين الحوافز دعما حكوميا بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مُشترٍ وفقا لضوابط محددة.