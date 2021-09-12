لسداد فواتير الغاز.. 29 مركز خدمة عملاء لـ«بتروتريد» بالجهات الحكومية

ذكرت شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، أنَّها أنشأت مراكز خدمة العملاء الخارجية كمراكز خدمة عملاء متكاملة بالهيئات والمصالح والشركات الحكومية، والتي تمّ إنشائها لخدمة العاملين بهذه الجهات وكذلك المترددين عليها من المواطنين.

وأضافت شركة «بتروتريد»، عبر الموقع الخاص بها أن عملاء بتروتريد يستطيعوا من خلال هذه المكاتب تسجيل القراءة الشهرية للغاز الطبيعي، إضافة لإمكانية سداد الفواتير لأي عدد من الوحدات السكنية دون التقيد بنطاق جغرافي معين كما كان الحال بالفروع قبل التحول الرقمي، حيث توفر ماكينات الدفع الإلكتروني المتاحة بمراكز خدمة العملاء الخارجية إمكانية دفع أي فاتورة للعميل على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إمكانية الاستفسار عن المديونية وتقديم الشكاوى.

الوزارات والمصالح الحكومية المتوفر بها مكاتب خدمة العملاء

* حي مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

– أكاديمية الشرطة.

– الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

– هيئة الرقابة الإدارية.

– وزارة المالية.

– وزارة القوى العاملة.

*حي فيصل و الهرم– ضرائب فيصل.

– ضرائب الهرم.

– مركز بحوث الرمد.

*حي حدائق الأهرام.

– جمعية تعمير الصحراء «حدائق الاهرام».

*حي المعادي

- ضرائب المعادي.

*حي وسط القاهرة

– شركة بيوت الأزياء الراقية.

– نقابة الصحفيين.

– جريدة الأخبار.

– مطابع الأميرية.

– مجمع أحياء شبرا.

*حي إمبابة.

– المركز القومي للبحوث.

شركات البترول

- الهيئة المصرية العامة للبترول.

- شركة إيجاس.

- شركة جنوب الوادي.

- شركة جاسكو.

- شركة القاهرة لتكرير البترول.

- شركة خالدة للبترول.

- شركة غاز القاهرة مدينتي.

- شركة غاز القاهرة مدينة بدر.

- شركة تاون جاس التجمع الأول.

- شركة تاون جاس التجمع الثالث.

- شركة تاون جاس حلوان.

وتُذّكر «بتروتريد» عملائها أن تسجيل القراءة شهرياً يكون من يوم 1 إلى 15 من كل شهر: «يمكنكم الآن استخدام تطبيق بتروميتر للهواتف المحمولة، حيث يمكنكم تسجيل قراءة العداد باستخدام كاميرا الهاتف المحمول».

وتُقدِّم «بتروتريد» لعملائها 14 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا لكي تتيح الفرصة للعملاء بتسجيل القراءة شهرياً بطريقة سهلة وبسيطة.