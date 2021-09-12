تعاون مصري كازاخستاني في بث الفعاليات السياحية والتاريخية على الهواء

تعاون مصري كازاخستاني في نقل الفعاليات السياحية والتاريخية على الهواء

اقترح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال لقائه السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، بمبنى الهيئة اليوم الأحد، التعاون المشترك بين مصر ودولة كازاخستان فى النقل على الهواء للفعاليات والمنتديات التي تلقي الضوء على الأماكن السياحية والتاريخية فى كلا البلدين.

وأكد حسين زين، في بيانٍ صحفي، أن هناك تطور كبير في التعاون الإعلامي مع دولة كازاخستان في مختلف المجالات من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية التى تسهم فى تعريف الشعبين بحضارة البلدين العريقين، و بما يحقق مصلحة الجانين المصري والكازاخستاني.

وأكد السفير خيرت لاما، على ترحيب بلاده بتفعيل وتعزيز التعاون مع الوطنية للإعلام فى مختلف المجالات الإعلامية، موجها الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على قبوله الدعوة لحضور فاعليات منتدى الإعلام الأورو أسيوي في دورته السابعة عشرة والذى تنظمه كازاخستان بمدينة نور سلطان، ويبدأ فى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وقد بحث الجانبان بالاجتماع كيفية تنشيط آليات وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية ومناقشة بروتوكول تعاون للتبادل البرامجي والتدريب وتقديم الخبرات الإعلامية.